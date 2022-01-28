Экс-бухгалтера курганского отдела полиции осудили по делу о похищении 53 млн рублей

ТАСС, 28 января. Бывший бухгалтер шадринского отдела полиции в Курганской области приговорена к двум годам лишения свободы и штрафу по делу о похищении группой лиц из числа сотрудников правоохранительных органов более 53,5 млн рублей. Ее признали виновной в присвоении денег в особо крупном размере, совершенном организованной группой, а также в пособничестве в их легализации, сообщили в пятницу в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Собранные следственными органами СК РФ по Курганской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора суда в отношении бывшего бухгалтера МО МВД России "Шадринский". Женщина признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 174.1 УК РФ ("Присвоение, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, пособничество в легализации денежных средств, в крупном размере"). <…> В связи с наличием соглашения о сотрудничестве и благодаря активному содействию следствию приговором суда женщине за совершенные преступления, при максимально возможном наказании на срок до 10 лет лишения свободы, назначено наказание в виде двух лет лишения свободы со штрафом в размере 50 тыс. рублей", - говорится в сообщении. Осужденная оказала содействие в розыске добытых преступным путем денег. Уголовное дело в отношении экс-бухгалтера было выделено в отдельное производство.

Установлено, что в 2012-2020 годах женщина входила в преступную группу под руководством замначальника УМВД России по Курганской области, организовавшего хищения бюджетных денег путем присвоения премий и выплат, начисляемых сотрудникам шадринского отдела полиции.

"Под руководством начальника МО МВД России "Шадринский" бухгалтер принимала участие в начислении денежных средств личному составу отдела полиции в завышенном размере и последующей их выплате в заниженном размере. Образовавшуюся разницу денежных средств обвиняемые присваивали и впоследствии распределяли между всеми участниками преступной группы. Всего в период с 2012 по 2020 годы обвиняемыми было похищено не менее 53,5 млн рублей. Помимо прочего, осужденная принимала участие в легализации похищенных денежных средств, осуществляя денежные переводы соучастникам с использованием своей банковской карты", - рассказали в ведомстве.

Уголовные дела в отношении бывшего замначальника регионального управления МВД, бывшего начальника и бывшего бухгалтера-кассира шадринского отдела полиции рассматриваются в суде.