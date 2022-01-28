{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Полиция вычислила мужчину, сообщившего о минировании аэропорта Екатеринбурга

Он позвонил на единый экстренный номер в состоянии алкогольного опьянения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Полиция вычислила мужчину, который оставил на номер 112 ложное сообщение о минировании аэропорта Кольцово (Екатеринбург). Мужчина был пьян, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по Уральскому федеральному округу.

"В Свердловской области на единый экстренный номер 112 позвонил неизвестный мужчина и сообщил о том, что аэропорт Кольцово заминирован. В тот же день был установлен злоумышленник, им оказался 43-летний житель Екатеринбурга. Звонок он совершил из хулиганских побуждений, находясь в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении, опубликованном на портале МВД-Медиа.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее причинение крупного ущерба"). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Теги
Россия
В Амурской области из нарколаборатории изъяли мефедрон на 30 млн рублей
Задержаны двое злоумышленников
Читать полностью