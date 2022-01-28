Почти девять лет колонии получил экс-мэр города в Алтайском крае по делу о коррупции

БАРНАУЛ, 28 января. /ТАСС/. Славгородский городской суд в Алтайском крае вынес обвинительный приговор бывшему мэру города, виновному во взяточничестве почти на 7 млн рублей, сообщает в пятницу пресс-служба регионального следственного управления СК РФ по региону.

"Следствием и судом установлено, что летом 2018 года Горбунов, только вступив в должность главы Славгорода, предложил директору и учредителю двух ООО на систематической основе передавать ему взятку по 100 тыс. рублей ежемесячно и 5-10 % с полученной прибыли от будущих поставок угля за каждый отопительный сезон для нужд города. За это чиновник обещал предпринимателю принимать юридически значимые решения об определении именно его предприятий в качестве поставщиков топлива, а также гарантировал поддержку и защиту от конкуренции", - говорится в сообщении.

В мае 2020 года Горбунов решил изменить условия получения взятки - помимо ежемесячно назначенной суммы, он запросил от бизнесмена передать ему деньги из расчета 50 рублей за каждую тонну угля, поставленную в ходе отопительного сезона 2019 - 2020 годов. Пресс-секретарь региональной прокуратуры Мария Антошкина уточнила ТАСС, что предприятия должны были поставлять уголь для нужд МУП "Теплосбыт", обеспечивающего теплоснабжение Славгорода. Таким образом, мэр получил лично взятку на общую сумму 6 млн 824 тыс. рублей.

Экс-чиновник признан судом виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом лично взятки в особо крупном размере"). Суд приговорил его к восьми годам и восьми месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить штраф в размере взятки с лишением права занимать аналогичные должности на протяжении пяти лет. В доход государства у Горбунова конфисковали 4,7 млн рублей, также у него изъяли имущество.

Ранее сообщалось, что Горбунов был задержан в мае прошлого года после получения части взятки. Он заметил, что за ним ведется оперативное наблюдение, попытался избавиться от денег, выкинув их в заброшенное здание. В результате чиновник был задержан сотрудниками полиции при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии. Депутаты горсовета Славгорода сняли мэра с должности в июне 2020 года.