В Амурской области из нарколаборатории изъяли мефедрон на 30 млн рублей

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции пресекли в городе Зея Амурской области деятельность нарколаборатории, организованной двумя мужчинами в гараже. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк, изъят мефедрон на 30 млн рублей, злоумышленники задержаны.

"Предварительно установлено, что двое мужчин арендовали в городе Зея гараж, где организовали производство мефедрона. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские обнаружили подпольную лабораторию и при силовой поддержке сотрудников отряда специального назначения ГРОМ задержали злоумышленников", - сказала Волк.

По ее словам, в ходе осмотра помещения изъято более 5 кг мефедрона, что составляет примерно 30 тыс. разовых доз. "Приблизительная стоимость наркотиков по ценам черного рынка может составлять около 30 млн рублей. По имеющейся информации, данные наркотические средства предназначались для дальнейшего распространения на территории Амурской области через теневой сегмент сети Интернет", - добавила представитель ведомства.

Кроме того, полицейские обнаружили свыше 22 кг прекурсоров, лабораторное оборудование, в том числе химический стеклянный реактор, весы, вакуумный упаковщик и другие приспособления, используемые для синтеза наркотиков. Возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). В настоящее время подозреваемые арестованы.