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МИД России будет следить за судьбой задержанной в Белоруссии Веры Цвикевич

По словам главы дипведомства Сергея Лаврова, в республике задержаны 458 россиян

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. МИД РФ будет следить за судьбой россиянки Веры Цвикевич, задержанной накануне в Белоруссии. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью радиостанциям.

"Их 457 [задержанных в Белоруссии]. Она, значит, будет 458-й. Мы, конечно, будем интересоваться ее судьбой, как мы это делаем в любой другой стране", - сказал он.

"Наше посольство регулярно следит за тем, как развиваются процессы по арестованным российским гражданам. Есть диалог по линии правоохранительных органов, по линии генеральных прокуратур", - указал министр.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичБелоруссияРоссия
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