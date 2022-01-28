Дело возбудили на сотрудников соцслужб в Челябинской области после смерти ребенка

ЧЕЛЯБИНСК, 28 января. /ТАСС/. Следственный комитет в Южноуральске возбудил дело по факту халатности сотрудников социальных служб, у которых на учете состояла семья ребенка, погибшего в четверг на пожаре. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой следственного управления СК РФ по региону.

"По данным следствия, работниками социальных служб ненадлежащим образом был организован надзор за семьей, в которой воспитывался ребенок. Во время пожара ребенок находился в квартире без взрослых. По данному факту следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека") УК РФ", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области Евгению Майорову, мать ребенка "имеет определенные особенности здоровья, которые нуждаются в коррекции", ребенка видели летом 2021 года спящим на обочине, что вызвало общественный резонанс.

По факту гибели ребенка было возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 109 ("Причинение смерти по неосторожности") УК РФ. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и должностные лица социальных служб, у которых на учете состояла семья.