В Подмосковье задержали мужчину, тяжело ранившего ножом фармацевта в аптеке

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в хостеле ранее судимого мужчину, который в ходе разбойного нападения на аптеку в подмосковных Химках сильно ранил фармацевта ножом и похитил деньги. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, ночью злоумышленник зашел в аптеку на улице Молодежной, проследовал в подсобное помещение, где находилась женщина-фармацевт, нанес ей множественные ножевые ранения, похитил 35 тыс. рублей из кассы и скрылся. "В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого в совершении противоправного деяния и в этот же день при силовой поддержке Росгвардии задержали его в одном из хостелов в Химках. В ходе обыска комнаты, где проживал злоумышленник, оперативники обнаружили и изъяли одежду и нож, предположительно использовавшиеся при совершении преступления", - сказала Волк.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о разбое (ст. 162 УК РФ), он арестован. Пострадавшая госпитализирована.