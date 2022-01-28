Защита Зуева не исключила подачи просьбы об освобождении его под подписку по здоровью

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Защита арестованного ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева рассматривает возможность подачи ходатайства следователю об освобождении под подписку о невыезде в связи с состоянием его здоровья. Об этом ТАСС рассказал адвокат обвиняемого Руслан Кожура.

"Сейчас мы с коллегами рассматриваем возможность подать ходатайство следователю об изменении меры пресечения Зуеву на более мягкую, например, на подписку о невыезде. Связано это с тяжелым состоянием здоровья нашего подзащитного. Он ходит с трудом, опирается на палочку. Подъем по лестнице для Зуева является проблемой", - рассказал защитник. Ранее сообщалось о проблемах со здоровьем у Зуева. Незадолго до ареста ему сделали операцию на сердце.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе заседания СПЧ заявил, что не видит оснований для содержания Зуева под стражей. Тогда адвокаты подали в прокуратуру, следователю ГУ МВД Москвы и начальнику главка московской полиции ходатайство об освобождении ректора. Также они подали апелляцию на решение продлить ему срок содержания под стражей на два месяца, однако Мосгорсуд отклонил ее.

Уголовное дело, по которому проходит Зуев, возбуждено по факту хищения мошенническим путем денег, принадлежащих ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", выделенных в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" нацпроекта "Образование". По делу были арестованы экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова, бывшие сотрудники фонда Евгений Зак, Максим Инкин, гражданский супруг Раковой Артур Стеценко, а также исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова. Никто из них, кроме Крючковой, вину не признает.