Уголовное дело об истязании двухлетнего ребенка возбудили в Кировской области

КИРОВ, 28 января. /ТАСС/. Следственные органы Кировской области возбудили уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Даровского района, подозреваемого в систематическом истязании двухлетнего сына. Об этом в пятницу сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"В отношении жителя пгт. Даровской возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание несовершеннолетнего")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, мужчина наносил ребенку побои с декабря 2021 года по январь 2022 года. Расследование дела взяла под контроль областная прокуратура. Также ведомство проверит работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.