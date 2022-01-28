В Уфе стая бездомных собак напала на подростка

УФА, 28 января. /ТАСС/. Ребенок подвергся нападению стаи бездомных собак в Уфе. Проводится проверка, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Башкирии.

"Организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"), по факту нападения бездомных собак на подростка", - говорится в сообщении.

Ранее в СМИ было опубликовано сообщение, что на улице Айская города Уфы мальчик подвергся нападению стаи бездомных собак. Животных отогнал оказавшийся рядом дворник. В настоящее время опрашиваются свидетели, а также работники администрации и специализированной организации по отлову безнадзорных животных.