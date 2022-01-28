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Мать найденного мертвым младенца в Башкирии родила его на рабочем месте на птицефабрике

Со слов женщины, мальчик родился мертвым

УФА, 28 января. /ТАСС/. Прокуратура в Башкирии начала проверку работодателя женщины, которая родила на рабочем месте ребенка и затем выбросила его в мусорный контейнер. Также будет дана оценка муниципальным органам, которые должны выявлять неблагополучные семьи, сообщает в пятницу пресс-служба республиканской прокуратуры.

"Установлено, что 19 января 2022 года 26-летняя местная жительница на рабочем месте в птицеводческом комплексе родила ребенка и решила от него избавиться, выбросив в мусорный контейнер. Со слов женщины, мальчик родился мертвым. При сортировке отходов в ООО МПК "Экотех-Мелеуз" 27 января 2022 года работники предприятия обнаружили труп новорожденного", - говорится в сообщении прокуратуры.

При проверке будет дана оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, призванных выявлять неблагополучные семьи. Кроме того, будет проверено соблюдал ли работодатель права беременной.

По данным регионального управления СК РФ, в настоящее время проводится проводится судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти младенца.

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