В УФСИН сообщили, что ректор "Шанинки" находится в больнице "Матросской Тишины"

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев, арестованный по обвинению в мошенничестве, находится в больнице СИЗО "Матросская Тишина" под наблюдением врачей, его состояние удовлетворительное. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе УФСИН по Москве.

"Зуев в настоящее время содержится в больнице МСЧ-77 ФСИН России, которая расположена на территории следственного изолятора № 1 ("Матросская Тишина"). Он находится под постоянным наблюдением медицинских работников, необходимая медицинская помощь ему оказывается в полном объеме. Состояние здоровья оценивается как удовлетворительное", - отметили в УФСИН, комментируя сообщения, что ректор "Шанинки" находится в предынфарктном состоянии.

Как сообщил ранее ТАСС адвокат Зуева Руслан Кожура, его подзащитный ходит с трудом, опираясь на палку, а его состояние тяжелое. В связи с этим защита рассматривает возможность подачи ходатайства следователю об освобождении под подписку о невыезде. Незадолго до ареста ему сделали операцию на сердце.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе заседания СПЧ заявил, что не видит оснований для содержания Зуева под стражей. Тогда адвокаты подали в прокуратуру, следователю ГУ МВД Москвы и начальнику главка московской полиции ходатайство об освобождении ректора. Также они подали апелляцию на решение продлить ему срок содержания под стражей на два месяца, однако Мосгорсуд отклонил ее.

Уголовное дело, по которому проходит Зуев, возбуждено по факту хищения мошенническим путем денег, принадлежащих ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", выделенных в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" нацпроекта "Образование". По делу были арестованы экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова, бывшие сотрудники фонда Евгений Зак, Максим Инкин, гражданский супруг Раковой Артур Стеценко, а также исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова. Никто из них, кроме Крючковой, вину не признает.