В Ленобласти нашли тело женщины, утонувшей в проруби на Крещение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Тело женщины, утонувшей в проруби в ночь на Крещение в Ленинградской области, найдено. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Тело обнаружено спасателями сегодня", - рассказал собеседник агентства, уточнив, что пока не владеет более точной информацией.

Трагедия произошла в ночь на Крещение в поселке Выра Гатчинского района. Женщина нырнула в самодельную прорубь на реке Оредеж, и течением ее унесло под лед. Поисковые работы продолжались больше недели, в них были задействованы около 50 человек, в том числе добровольцы.

По факту гибели женщины было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.