Экс-офицера ВДВ осудили на 12 лет колонии за организацию похищения бизнесмена из США

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Московский областной суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима бывшего офицера спецназа ВДВ Батыра Бекмурадова по делу об организации похищения бизнесмена из США Бориса Минахи, передает корреспондент ТАСС.

"Суд постановил назначить Бекмурадову наказание в виде 12 лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - огласила решение судья. Второго фигуранта Давида Мирзоева суд приговорил к 10 годам колонии. Они признаны виновными в похищении человека группой лиц по предварительному сговору.

В свою очередь, суд не стал лишать Бекмурадова государственных наград.

В ходе прений сторон сторона обвинения просила приговорит Бекмурадова к 17 годам колонии строго режима, а Мирзоева - к 12 годам колонии. Суд приходил с участием присяжных, которые ранее вынесли обвинительный вердикт.

Бекмурадов уже был осужден почти на 9 лет лишения свободы по делу о вымогательстве, главным фигурантом которого был криминальный авторитет Шакро Молодой (Захарий Калашов).

Уголовное дело в отношении Бекмурадова и Мирзоева о похищении на Рублевском шоссе Бориса Минахи было возбуждено весной 2019 года. По версии следствия, в ночь на 9 июня 2016 года неустановленные лица остановили возле дома Бориса Минахи в коттеджном поселке на Рублевском шоссе его автомобиль. Нападавшие связали бизнесмена и его водителя, надели им на головы мешки и увезли в сторону соседнего поселка, где спрятали в заброшенном гараже. От бизнесмена требовали признать долг в 21 млн долларов перед Давидом Якобашвили. Решив, что бизнесмен достаточно напуган, нападавшие уехали. Похищенные почти сразу обратились в правоохранительные органы.