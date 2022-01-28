В Томске глава компании получила условный срок за незаконное предпринимательство

ТОМСК, 28 января. /ТАСС/. Томский районный суд приговорил директора ООО "Промпереработка" к двум годам условно за незаконную предпринимательскую деятельность, сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области. Ее компания неправильно складировала отходы со свиноводческого комплекса и птицеферм, что стало причиной появления неприятного запаха во всем Томске в 2018 году.

"Женщина <…> достоверно зная об отсутствии у возглавляемой ей организации необходимой лицензии, а также технологических и производственных ресурсов, организовала и осуществляла деятельность по сбору, транспортированию, обработке и размещению отходов животноводства и птицеводства", - отмечается на официальном сайте областной прокуратуры.

Судом установлено, что обвиняемая возглавляла организацию с июля 2016 года по июль 2018-го. По ее указанию отходы со свиноводческого комплекса и птицеферм размещались на земельном участке в окрестностях д. Кусково Томского района, а также в других неустановленных местах на территории Томской области. От незаконных действий "Промпереработка" получила более 20 млн рублей дохода. Руководитель организации получила два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее ТАСС сообщал о возбуждении двух уголовных дел в отношении ООО "Промпереработка" - по факту порчи земли и по факту незаконного предпринимательства с извлечением дохода в особо крупном размере (статья 171 УК РФ "Порча земли").

По данным следствия, "Промпереработка" в период с 2017 по 2018 год в нарушение закона складировала куриный помет и свиной навоз с предприятий Сибирской аграрной группы в окрестностях деревни Кусково под Томском на участке площадью 11,6 га. В результате этот участок, относящийся к сельскохозяйственным землям, был загрязнен нитратами, тяжелыми металлами, бактериями и личинками паразитов. Кроме того, в почве превышены нормы содержания фосфора и калия.

Судебные разбирательства начались после того, как в 2018 году жители Томска в течение нескольких недель жаловались в социальных сетях на неприятный запах навоза.