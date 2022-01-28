В Удмуртии грузовик столкнулся с пятью легковыми автомобилями

ТАСС, 28 января. На трассе в Удмуртии столкнулись шесть машин, в результате ДТП пострадала женщина, сообщает в пятницу пресс-служба УГИБДД МВД по региону.

"28 января около 11:20 (10:20 мск) на 144-м км автомобильной дороги "Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 Волга" Малопургинского района (около с. Пугачево), по предварительным данным, водитель грузового автомобиля "Камаз", не соблюдая безопасной дистанции до впереди двигавшегося транспортного средства, совершил столкновение с пятью легковыми автомобилями: LADA Vesta, SsangYong, Renault Logan, LADA Granta и "ВАЗ-2107", - сказали в ведомстве.

Водитель "Камаза" был трезв. Уточняется, что пострадала 82-летняя женщина - пассажир LADA Vesta, все автомобили получили механические повреждения. Причины ДТП устанавливаются.