В Калининграде задержали четырех участников драки со стрельбой из травматического оружия

КАЛИНИНГРАД, 28 января. /ТАСС/. Полиция задержала четырех участников драки со стрельбой из травматического оружия и тремя пострадавшими, произошедшей в центральной части Калининграда вечером 26 января. Об этом сообщила в пятницу журналистам начальник пресс-служба областного УМВД Светлана Поставничая.

"Сегодня ночью в результате обысков по местам жительства фигурантов при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии полицейскими задержаны четверо подозреваемых возрастом от 27 до 31 года, изъято оружие. Еще двое объявлены в розыск. Ранее они были судимы по тяжким статьям Уголовного кодекса. Сотрудниками правоохранительных органов установлено, что предполагаемой причиной конфликта мог стать денежный спор", - сказала Поставничая.

Следователями ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда в отношении обеих сторон конфликта возбуждено два уголовных дела по части 2 статьи 213 УК РФ. Задержанные помещены в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

По уголовным делам проводятся следственные действия и оперативные мероприятия. Расследование находится на особом контроле руководства регионального УМВД. Координацию работы правоохранительных органов осуществляет областная прокуратура.

Сотрудниками оперативных подразделений УМВД России по Калининградской области и ФСБ установлены личности всех участников драки. Трем из них потребовалась медицинская помощь. Ранее сообщалось, что один из пострадавших попал в реанимацию.