Гражданина США арестовали за пронос боевого пистолета через транзитную зону Шереметьево

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Суд в Москве арестовал гражданина США Андрэ Хачатуряна, который был задержан российскими правоохранителями в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево с боевым пистолетом Glok-17 и патронами к нему. Об этом ТАСС сообщил член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Константин Ким.

"Хачатурян был задержан 26 декабря 2021 в Шереметьево. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у него пистолет Glok-17 и патроны к нему. Позже ему предъявили обвинение в хищении оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 226 УК). По решению суда американцу избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, сейчас он содержится в СИЗО-7 в Москве", - сказал он. Сотрудники ОНК Москвы посетили американца в столичном СИЗО-7.

Хачатурян вину не признает, он утверждает, что в прошлом был сотрудником охранной фирмы и у него якобы было американское разрешение на оружие.

В ОНК также отметили, что арестованный гражданин США испытывает проблемы во взаимодействии с сотрудниками СИЗО и сокамерниками, поскольку владеет только английским и армянским языками.