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Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на лед реки в Ульяновской области

В результате пострадали три человека

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Вертолет Ми-8 Минобороны совершил жесткую посадку на лед реки в Ульяновской области. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, погибших нет.

"Всего на борту находились два человека. В результате жесткой посадки на лед погибших нет", - сказал источник.

Он добавил, что вертолет Ми-8 следовал с аэродрома Мулино в Ульяновск. "Предварительно установлено, что из-за технических проблем он жестко сел на лед реки Волги в 2-3 км от берега", - сообщили в экстренных службах. Воздушное судно под воду не ушло, находится на льду.

В Министерстве обороны подтвердили информацию об инциденте, добавив, что машина совершила посадку в районе населенного пункта Дубки. 

"Экипаж не пострадал. Силами поисково-спасательной службы экипаж эвакуирован на аэродром базирования. По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность", - сказали в министерстве.

По данным регионального минздрава, в результате инцидента пострадали три человека. На место оперативно выехали спасатели и медицинские работники для эвакуации и оказания помощи пострадавшим

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