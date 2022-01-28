В Подмосковье задержали двух сотрудников полиции по подозрению в сбыте наркотиков

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Двое сотрудников тылового подразделения УМВД России подмосковного Одинцова задержаны по подозрению в сбыте наркотиков. Об этом ТАСС в пятницу сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Оперативниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по Московской области задержаны двое сотрудников тылового подразделения УМВД России по Одинцовскому городскому округу. Предварительно установлена их причастность к сбыту наркотических средств", - сказала она.

Петрова добавила, что в настоящее время следственными органами по материалам подразделения собственной безопасности регионального главка принято процессуальное решение. "Сотрудники уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в соответствии с законодательством", - добавила начальник пресс-службы.