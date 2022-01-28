В Мурманской области полицейского арестовали за взятки от продавца алкоголя

ТАСС, 28 января. Сотрудника полиции Мурманской области арестовали по подозрению в получении не менее 1,2 млн рублей за покровительство жителю Мурманска, незаконно торговавшему спиртным. Об этом сообщили на сайте областного следственного управления СК РФ.

"Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника группы комплексного анализа административной практики, организации методического обеспечения УМВД России по Мурманской области. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за общее покровительство"). <…> По ходатайству следствия в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Под подозрением находится сотрудник полиции, в чьи должностные обязанности в том числе входило выявление правонарушений в сфере незаконного оборота контрафактной и алкогольной продукции. По версии следствия, с апреля 2019-го по январь 2022 года сотрудник МВД получал ежемесячно вознаграждение за покровительство от физического лица, незаконно торговавшего алкоголем в Мурманске и городе Коле. В общей сложности фигурант уголовного дела получил не менее 1,2 млн рублей.

"Противоправная деятельность сотрудника полиции выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Мурманской области, осуществляющими оперативное сопровождение по уголовному делу, во взаимодействиии с сотрудниками собственной безопасности УМВД России по Мурманской области", - добавили в пресс-службе.