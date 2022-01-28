В Пенсильвании обрушился мост

ТАСС, 28 января. Автомобильный мост обрушился в городе Питтсбург (штат Пенсильвания), сообщило в пятницу местное управление общественной безопасности.

"Пожалуйста, избегайте района <...>, где подтверждено обрушение моста. Пожарные, скорая помощь и полиция выехали [на место происшествия]. О пострадавших на данный момент не сообщается. В районе сильно пахнет газом", - говорится в публикации управления на официальной странице в Twitter. На обнародованной властями фотографии с места обрушения помимо обвалившегося моста видны перевернутый автомобиль и наполовину провалившийся в образовавшуюся яму автобус.

Как отмечается, местные службы связались с представителями Красного Креста для оказания помощи возможным пострадавшим.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в этой связи сообщила, что президент США Джо Байден осведомлен о происшествии.

"Президенту США сообщили об обрушении моста в Питтсбурге. Наша команда поддерживает связь с государственными и местными властями на местах, они продолжают собирать информацию о причинах обрушения", - написала Псаки в Twitter. Она добавила, что запланированный на пятницу визит Байдена в Пенсильванию все еще в силе.