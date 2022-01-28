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Неизвестные обманули Игоря Бутмана на 3 млн рублей при заказе мебели

Музыкант обратился в полицию

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Неизвестные обманули саксофониста Игоря Бутмана на 3 млн рублей при заказе мебели. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Музыкант обратился в полицию с заявлением о том, что в начале прошлого года заказал мебель, в том числе сборку и установку. Общая сумма составила 4 млн рублей, Бутман перевел аванс - 3,2 млн рублей. Ему обещали доставить мебель в течение 50 дней, но до сих пор этого не сделали", - сказал собеседник агентства.

По его словам, договор на поставку мебели был составлен, однако продавец в настоящее время не выходит на связь. По данному факту проводится проверка.

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