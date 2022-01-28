Начальника управления госстройнадзора Минстроя Челябинской области обвинили во взятке

ЧЕЛЯБИНСК, 28 января. /ТАСС/. Сотрудники Следственного комитета в Челябинской области предъявили обвинение начальнику управления регионального строительного надзора Минстроя области в получении взятки от предпринимателя. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы следственного управления СК России по региону.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области начальнику управления регионального строительного надзора Министерства строительства Челябинской области предъявлено обвинение по п. "в" ч. 5 ст. 290 ("Получение взятки") УК РФ", - сказано в сообщении.

Преступление было выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела. По данным следствия, в августе 2021 года мужчина получил от предпринимателя взятку в виде услуг имущественного характера. Услуги оказывались за выдачу заключения о соответствии торгового объекта строительным нормам при наличии существенных нарушений.

Следователем СК в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.