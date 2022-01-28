AFP: в Чаде в столкновениях погибли 14 человек

ПРЕТОРИЯ, 28 января. /ТАСС/. По меньшей мере 14 человек погибли на востоке Чада в столкновениях, сопровождавших межобщинные споры. Об этом сообщило в пятницу агентство France-Presse со ссылкой на правительственного чиновника.

По его словам, в четвертом по размеру городе страны Абеше 24 января состоялась демонстрация протеста против использования одной общиной территории другой для проведения торжественного мероприятия. В ситуацию вмешались силы порядка. Беспорядки продолжались двое суток, погибли 14 человек.