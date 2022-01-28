В Вологодской области собака покусала ребенка

ВОЛОГДА, 28 января. /ТАСС/. Девятилетний мальчик пострадал от нападения собак в городе Никольске Вологодской области, одна из собак его покусала, животных отогнали взрослые. По данному происшествию проводится проверка, сообщило следственное управление СК РФ по области.

"Великоустюгским межрайонным следственным отделом СК РФ по Вологодской области проводится доследственная проверка по сообщению о нападении собак на ребенка. По предварительным данным, днем 27 января в Никольске на ул. Кузнецова у дома № 20 бесхозная собака, рядом с которой находились другие собаки, напала на мальчика девяти лет, укусив его за руку. Взрослые очевидцы отогнали животное, а пострадавшему своевременно оказана амбулаторная медицинская помощь", - говорится в сообщении.

В настоящее время администрацией города организованы меры по отлову безнадзорных животных, добавили в следственном управлении.