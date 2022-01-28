Суд изъял у бывшего прокурора Раменского имущество на 749 млн рублей

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Суд изъял в доход государства у бывшего городского прокурора Раменского Константина Томбулова имущество общей стоимостью 749 млн рублей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"Симоновский районный суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры к бывшему Раменскому городскому прокурору Константину Томбулову и другим лицам об обращении в доход государства имущества стоимостью 749 млн рублей, законность приобретения которого они подтвердить не смогли", - отметили в ведомстве.

В суде установлено, что Томбулов незаконно приобрел более 240 земельных участков на территории Московской области, две дорогостоящие квартиры в Москве и иное имущество, а чтобы скрыть объекты недвижимости, он оформил их на номинальных лиц. "Согласно решению суда, в доход Российской Федерации обращены предметы роскоши, квартиры и земельные участки общей стоимостью 749 млн рублей", - сообщили в Генпрокуратуре.