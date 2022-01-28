Выборгские таможенники ликвидировали канал поставок наркотиков в Россию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Сотрудники Выборгской таможни совместно с полицейскими пресекли работу преступной группы, осуществлявшей поставки наркотиков из Китая через Нидерланды почтовыми отправлениями. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ).

"Сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Выборгской таможни во взаимодействии с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была пресечена деятельность преступной группы, состоявшей из граждан РФ. Указанные лица регулярно заказывали и получали из КНР через Королевство Нидерландов наркотические средства международными почтовыми отправлениями", - рассказали в пресс-службе.

В результате проведенных оперативных мероприятий таможенникам удалось изъять из оборота крупную партию различных видов наркотических средств. Уголовное дело в отношении двух жителей Ленобласти возбуждено по части 3 статьи 229.1 УК РФ - контрабанда наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, отметили в пресс-службе.