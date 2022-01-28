Суд арестовал троих подростков, подозреваемых в подготовке вооруженного нападения на школу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 января. /ТАСС/. Московский районный суд Нижнего Новгорода арестовал на два месяца троих подростков, подозреваемых в планировании вооруженного нападения на школу. Об этом сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

"Для всех троих [избрана] мера пресечения [в виде] заключения под стражу до 26 марта включительно", - сказала собеседница агентства.

Ранее следственные органы возбудили уголовное дело в отношении подростков в возрасте 16-17 лет по ч. 1 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Приготовление к совершению убийства более двух лиц"). По версии следствия, трое подростков планировали нападение на одну из школ Нижнего Новгорода. В пресс-службе УФСБ по Нижегородской области ТАСС сообщили, что один из подозреваемых с 2021 года вел дневники, в которых делались записи с инструкциями изготовления взрывчатых веществ, а также имелись высказывания о ненависти к окружающим и себе.

По данным УФСБ, один из несовершеннолетних участников группы предпринял попытку покончить жизнь самоубийством. В ходе оперативных действий подтвердилось, что он вынашивал намерения совершить вооруженное нападение на образовательное учреждение с двумя другими своими знакомыми. Также он признал факт хранения дома компонентов для изготовления взрывчатых веществ. В декабре 2021-го - январе 2022 года подозреваемые выбрали для нападения образовательное учреждение в Канавинском районе Нижнего Новгорода и планировали убить из огнестрельного оружия учеников и сотрудников, также подростки определили дату нападения.