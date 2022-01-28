Суд в Петербурге арестовал главврача диагностического центра

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил под арест до 26 марта главного врача СПб ГУЗ "Городской консультативно-диагностический центр №1" Евгения Попова. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу сообщало о задержании главврача консультативно-диагностического центра в Выборгском районе, где более 20 человек пострадали после рентгеноскопического обследования органов ЖКТ. Три пациента, проходившие через процедуру гастроскопии, умерли, предположительно, из-за использования контрафактного препарата.

"Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Евгения Попова, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"), ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Производство товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Срок меры - 26 марта 2022 года", - говорится в сообщении.

Следствие полагает, что Попов, являясь главным врачом СПб ГУЗ "Городской консультативно-диагностический центр №1", утвердил заявку на покупку в ООО "Невареактив" препарата "Барий сернокислый 0.10 (H2O)%", который не включен в государственный реестр лекарственных средств, не может использоваться в медицинских целях и представляет опасность для жизни и здоровья человека.

Препарат был закуплен и использован при оказании медицинских услуг. В период с 10 января по 26 января 2022 года 23 пациентам был причинен вред здоровью, из которых шесть были госпитализированы, трое скончались. В пятницу Попов был задержан, обвинение ему пока не предъявлялось.