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В Удмуртии два человека погибли в результате ДТП

Еще трое пострадали

ТАСС, 28 января. Два автомобиля столкнулись на трассе в Удмуртии, погибли два человека, еще трое пострадали. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в УГИБДД МВД по республике.

"По предварительной информации, произошло столкновение двух легковых автомобилей. Три человека пострадали, двое погибли", - сказал собеседник агентства.

По данным ГУ МЧС по Удмуртии, ДТП произошло в Игринском районе на 5-м км дороги регионального значения "Игра - Глазов". Столкнулись Renault Duster и Lada Vesta. Пожарным пришлось вынимать пострадавших из машин.

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