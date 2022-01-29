Суд на Украине арестовал на 2 месяца нацгвардейца, убившего 5 человек в Днепре

КИЕВ, 29 января. /ТАСС/. Кировский районный суд Днепра избрал меру пресечения военнослужащему Национальной гвардии Украины Артемию Рябчуку, который в четверг убил пять человек, в виде ареста сроком на 2 месяца. Такое решение суд вынес вечером в пятницу, сообщило агентство "РБК-Украина".

Отмечается, что сторона обвинения просила суд отправить обвиняемого на гауптвахту, но "суд решил, что нацгвардейца следует отправить в СИЗО". Суд постановил, что Рябчук будет находиться под арестом до 27 марта.

В четверг рано утром на территории завода "Южмаш" в Днепре военнослужащий Нацгвардии Артемий Рябчук из автомата открыл огонь по сослуживцам, а затем сбежал с оружием. Погибли четверо военнослужащих и сотрудница завода, еще пять человек получили ранения.

Рябчука задержали в поселке неподалеку от Днепра, он сам сдался полиции. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал тщательно расследовать это происшествие и сделать кадровые выводы. Командующий Нацгвардией Украины Николай Балан подал в отставку.