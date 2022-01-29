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AP: у берегов Пуэрто-Рико при крушении лодки пропали без вести 10 человек

По предварительным данным, причиной крушения стал сильный удар лодки о скалы

ГАВАНА, 29 января. /ТАСС/. По меньшей мере десять человек числятся пропавшими без вести после крушения перевозившей людей лодки у северо-западного побережья ассоциированного с США островного государства Пуэрто-Рико. Об этом в пятницу сообщает агентство AP.

По предварительным данным, причиной крушения стал сильный удар лодки о скалы. Отмечается, что в общей сложности на борту могли находиться 27 мигрантов из Доминиканской Республики. По меньшей мере 17 из них удалось спасти, они переданы полиции. Береговая охрана ведет поиски пропавших.

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