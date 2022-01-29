В Новгородской области обрушилась кровля многоквартирного дома

ТАСС, 29 января. Кровля 16-квартирного жилого дома обрушилась в субботу в городе Окуловке Новгородской области. На момент происшествия в доме проживали 30 человек, в том числе 11 детей, пострадавших нет, сообщила прокуратура Новгородской области.

"Прокуратура области оперативно организовала проверку по факту обрушения кровли многоквартирного жилого дома в Окуловке. Предварительно установлено, что сегодня, 29 января, произошло обрушение кровли 16-квартирного жилого дома на ул. Перестовской в городе Окуловке. При этом на момент происшествия в доме проживало 30 человек, из них 11 детей. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В настоящее время жители данного дома эвакуированы, переселены в жилые помещения маневренного фонда, либо находятся у родственников.

Прокуратура оценит соблюдение требований законодательства при содержании общего имущества многоквартирного дома, своевременность проведения аварийно-восстановительных работ, а также реализацию полномочий органов местного самоуправления по поддержке граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.