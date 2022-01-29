{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Новгородской области обрушилась кровля многоквартирного дома

Никто не пострадал

ТАСС, 29 января. Кровля 16-квартирного жилого дома обрушилась в субботу в городе Окуловке Новгородской области. На момент происшествия в доме проживали 30 человек, в том числе 11 детей, пострадавших нет, сообщила прокуратура Новгородской области.

"Прокуратура области оперативно организовала проверку по факту обрушения кровли многоквартирного жилого дома в Окуловке. Предварительно установлено, что сегодня, 29 января, произошло обрушение кровли 16-квартирного жилого дома на ул. Перестовской в городе Окуловке. При этом на момент происшествия в доме проживало 30 человек, из них 11 детей. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В настоящее время жители данного дома эвакуированы, переселены в жилые помещения маневренного фонда, либо находятся у родственников.

Прокуратура оценит соблюдение требований законодательства при содержании общего имущества многоквартирного дома, своевременность проведения аварийно-восстановительных работ, а также реализацию полномочий органов местного самоуправления по поддержке граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Теги
РоссияНовгородская область
В Архангельской области при пожаре погибли женщина и четверо детей
Возбуждено уголовное дело
Читать полностью