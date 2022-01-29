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В Новгородской области МиГ-31 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Экипаж не пострадал
Истребитель-перехватчик МиГ-31 Донат Сорокин/ТАСС, архив
Описание
Истребитель-перехватчик МиГ-31
© Донат Сорокин/ТАСС, архив

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Истребитель МиГ-31 в Новгородской области выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, экипаж не пострадал. Об этом сообщили в субботу в Минобороны РФ.

"29 января с. г. в Новгородской области во время взлета для совершения планового полета в результате технической неисправности самолет МиГ-31, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Экипаж не пострадал", - сообщили в ведомстве.

По его данным, жертв и разрушений на земле нет. На месте работает комиссия Воздушно-космических сил России. После проведения технического обследования и обслуживания самолета машина будет возвращена в строй в кратчайшие сроки.

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