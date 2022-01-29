Самолет экстренно сел в Шереметьево из-за сработавшего датчика неисправности шасси

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Самолет, выполнявший рейс Нижний Новгород - Москва, экстренно сел в столичном аэропорту Шереметьево из-за сработавшего датчика неисправности шасси, посадка прошла штатно. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Самолет, летевший из Нижнего Новгорода в Москву, экстренно приземлился в Шереметьево из-за срабатывания датчика неисправности шасси", - рассказал собеседник агентства.

Самолет благополучно приземлился в 14:01 мск. Причины срабатывания датчика устанавливаются.