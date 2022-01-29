В Подмосковье разыскивают гуляющего по улицам тигренка

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Жители Дмитровского городского округа Подмосковья сообщили в полицию о тигре, бегающем по шоссе. Егеря приступили к поиску животного, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"В дежурную часть УМВД России по Дмитровскому городскому округу поступило два сообщения от местных жителей о том, что по Дмитровскому шоссе бегает тигр, которого также видели в районе деревни Ермолино", - говорится в сообщении.

Уточняется, что местные жители видели молодого тигренка.

Егеря уже приступили к отлову животного. В полицию пока не поступало сообщений о пропаже тигренка, хозяин которого устанавливается.