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Отделение банка УБРиР в Екатеринбурге ограбили

Во время инцидента клиентов в здании не было

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 января. /ТАСС/. Ограбление произошло в отделении Уральского банка реконструкции и развития в Екатеринбурге. Никто не пострадал, сообщили ТАСС в пресс-центре банка.

"Сегодня в 15:15 в отделении по адресу: проспект Космонавтов, 76, произошло ограбление. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, банк оказывает содействие следственным мероприятиям. Во время инцидента клиентов в отделении не было", - сказали в пресс-центре.

В банке добавили, что сотрудники действовали по инструкциям, никто не пострадал.

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