Прокуратура возбудила пять административных дел после обрушения крыши котельной в Муроме

ВЛАДИМИР, 29 января. /ТАСС/. Пять административных дел возбуждено по факту обрушения крыши котельной в Муроме Владимирской области, в результате которого без тепла более суток оставались свыше 30 жилых домов, несколько детских садов и административных зданий. Об этом в субботу сообщили журналистам в прокуратуре Владимирской области.

"На данный момент в отношении должностных лиц ООО "Владимиртеплогаз" и предприятия возбуждены пять дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 3 ст. 9.1 ("Грубое нарушение требований промышленной безопасности или грубое нарушение условий лицензии на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов") и ст. 7.23 КоАП РФ ("Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами"), а также по ч. 1 ст. 12 закона Владимирской области "Об административных правонарушениях" ("Нарушение правил благоустройства")", - сообщили в прокуратуре.

Руководителю теплоснабжающей организации внесено представление, в котором отдельно указано на необходимость перерасчета коммунальных платежей.

Утром 23 января в Муроме обрушилась крыша котельной подконтрольной администрации региона компании "Владимиртеплогаз", в результате чего из строя были выведены тепловой котел и два котла водоснабжения. Без теплоснабжения остались около 700 жителей более 30 домов, два детских сада и 23 административных здания. Подача тепла была восстановлена вечером 24 января, но жители продолжали жаловаться на проблемы с теплоснабжением. Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев 25 января, комментируя ситуацию в Муроме в ходе прямой линии с жителями, анонсировал разработку многолетней программы по модернизации теплового хозяйства, которое, по его словам, находится в удручающем состоянии.