Пожарные спасли 12 человек при возгорании в квартире на юге Москвы

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Столичные пожарные спасли 12 человек при возгорании квартиры на улице Дорожной, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"В 16:56 поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Дорожная, дом 28, корпус 1, где происходило возгорание в квартире, расположенной на девятом этаже 12-этажного жилого дома. В ходе проведения разведки и тушения пожара с горевшего и вышерасположенных этажей были спасены 10 человек, из них один ребенок", - говорится в сообщении.

Спасенных осматривают медики. В 17:29 пожар локализовали.

Источник ТАСС в экстренных службах сказал, что после спасения 10 человек пожарные вскрыли дверь соседней от сгоревшей квартиры и спасли еще двух человек.

"Всего спасено 12 человек, их осматривают медики. На данный момент можно говорить о трех пострадавших. Пожар ликвидирован. Площадь пожара составила 50 кв. м.", - рассказал собеседник агентства.