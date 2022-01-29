В Алтайском крае два ребенка погибли из-за отравления угарным газом

БАРНАУЛ, 29 января. /ТАСС/. Жительница Алтайского края и трое детей получили отравление угарным газом из печи в частном жилом доме, в результате чего трехлетний мальчик и девятилетняя девочка погибли. Мать и еще один ребенок доставлены в больницу в тяжелом состоянии, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

"Сегодня, 29 января, в поселке Гордеевском Троицкого района получили отравление угарным газом из печи в частном жилом доме четыре человека: мама и трое детей. В результате отравления газом девочка девяти лет и мальчик трех лет погибли", - говорится в сообщении.

Женщина и ее четырехлетний ребенок доставлены в Троицкую центральную районную больницу в тяжелом состоянии. Мать находится в коме.