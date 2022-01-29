Авиасообщение в Нью-Йорке почти парализовано из-за снегопада

НЬЮ-ЙОРК, 29 января. /ТАСС/. Более 1 400 пассажирских авиарейсов отменены в Нью-Йорке в субботу из-за сильного снегопада и порывистого ветра на Восточном побережье США.

Крупнейшая воздушная гавань мегаполиса - аэропорт имени Джона Кеннеди сообщил об отмене 877 авиарейсов - 76% от общего числа запланированных полетов. Аэропорт Ла-Гуардиа почти полностью прекратил свою работу и отменил 556 рейсов - 98% от своего воздушного трафика.

Нарушено и наземное сообщение - американская национальная железнодорожная пассажирская корпорация Amtrak из-за непогоды остановила сообщение между Нью-Йорком, Вашингтоном, Бостоном и Чикаго. Выборочно отменяют рейсы и междугородные автобусные компании.

Местные власти призывают всех оставаться дома и временно отказаться от путешествий. "Оставайтесь дома, берегите себя и оставайтесь в тепле", - написал в Twitter мэр города Эрик Адамс. "Если вам необходимо совершить поездку, возьмите с собой дополнительный фонарик, еду и воду в свое транспортное средство на случай чрезвычайной ситуации", - рекомендовала в свою очередь автомобилистам Нью-Йорка Национальная метеорологическая служба США.

По прогнозам синоптиков, в штате Нью-Йорк к вечеру субботы выпадет порядка 30 см снега, осадки будут сопровождаться порывами ветра свыше 20 м/с.