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Автомобиль въехал в остановку в Тюмени

Три человека пострадали

ТАСС, 29 января. Три человека пострадали в ДТП в Тюмени, где автомобиль въехал в остановочный комплекс, сообщили в субботу в пресс-службе госавтоинспекции по Тюменской области.

"Автомобиль LADA Priora въехал сегодня в остановочный комплекс на ул. Мельникайте в Тюмени. По предварительным данным, в ДТП пострадали три женщины, стоящие на остановке, они доставлены в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

Женщина 67 лет получила тяжелые травмы конечностей и лица, травмированы также две 47-летние женщины.

"Водитель бросил автомобиль и скрылся с места ДТП. Сейчас он разыскивается, его личность устанавливается. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД", - говорится в сообщении.

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