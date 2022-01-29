В Краснодаре задержанный сбежал из отдела полиции

КРАСНОДАР, 29 января. /ТАСС/. Задержанный, который находился в федеральном розыске, сбежал из отдела полиции в Краснодаре. Проводится проверка, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"В УМВД России по городу Краснодару назначено проведение служебной проверки по факту побега задержанного из отдела полиции", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 29 января при сопровождении оперативным дежурным задержанных лиц из специального помещения содержания в туалет 46-летний мужчина, который ранее был судим и находился в федеральном розыске, самовольно покинул помещение отдела полиции.

"В настоящее время ориентирован весь личный состав УМВД России по городу Краснодару на поимку злоумышленника", - отметили в пресс-службе.