{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Краснодаре задержанный сбежал из отдела полиции

Проводится проверка

КРАСНОДАР, 29 января. /ТАСС/. Задержанный, который находился в федеральном розыске, сбежал из отдела полиции в Краснодаре. Проводится проверка, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"В УМВД России по городу Краснодару назначено проведение служебной проверки по факту побега задержанного из отдела полиции", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 29 января при сопровождении оперативным дежурным задержанных лиц из специального помещения содержания в туалет 46-летний мужчина, который ранее был судим и находился в федеральном розыске, самовольно покинул помещение отдела полиции.

"В настоящее время ориентирован весь личный состав УМВД России по городу Краснодару на поимку злоумышленника", - отметили в пресс-службе.

Теги
РоссияКраснодарский край
Авиасообщение в Нью-Йорке почти парализовано из-за снегопада
Отменили 1,4 тыс. авиарейсов
Читать полностью