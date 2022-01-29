Почти 114 тыс. человек в Массачусетсе остались без электричества из-за снегопадов

НЬЮ-ЙОРК, 29 января. /ТАСС/. Почти 114 тыс. человек в штате Массачусетс остались без света в субботу из-за снежного шторма, обрушившегося на Восточное побережье США, следует из данных, опубликованных на портале Poweroutage.us.

К 11:30 по местному времени (19:30 мск) с перебоями в подаче электроэнергии столкнулись более 113,9 тыс. человек. Наиболее тяжелая ситуация складывается в прибрежных районах, где из-за резких порывов ветра начались подтопления, без света там остались около 40% потребителей.

В отдельных районах штата менее чем за сутки выпало более 30 см снега. Согласно прогнозу, на протяжении дня каждый час будет выпадать около 5 см осадков, которые будут сопровождаться порывами ветра до 34 м/с. "Поездки в ближайшие часы будут невероятно опасными или почти невозможными", - предупредила Национальная метеорологическая служба США жителей столицы штата - Бостона.

По прогнозам синоптиков, обильные снегопады, низкие температуры и резкие порывы ветра сохранятся на северо-востоке страны до начала следующей недели. В некоторых районах высота снежного покрова может превысить 60 см.