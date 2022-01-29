По факту гибели детей из-за отравления угарным газом в алтайском поселке возбудили дело

БАРНАУЛ, 29 января. /ТАСС/. Сотрудники Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю возбудили уголовное дело по факту гибели двух детей от отравления угарным газом в поселке Гордеевский, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Ранее ТАСС сообщал, что многодетная жительница поселка Гордеевского Алтайского края и трое ее детей получили отравление угарным газом из печи в частном жилом доме. В результате ЧП трехлетний мальчик и девятилетняя девочка погибли, женщина и четырехлетний ребенок доставлены в Троицкую центральную районную больницу. Оба в тяжелом состоянии, мама находится в коме.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, потерпевшей является хозяйка дома - мать пяти детей. Двое старших сыновей, ночевавших у бабушки, обнаружили женщину и свою сестру с братьями в бессознательном состоянии около 17:00 (13:00 мск) в субботу, после чего вызвали скорую медицинскую помощь и сотрудников правоохранительных органов. "Причиной гибели детей мог стать углекислый газ вследствие неисправности печного отопления", - отмечается в сообщении.