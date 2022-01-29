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СМИ: в Ираке задержали подозреваемого в причастности к обстрелу аэропорта Багдада

По сведениям канала Alsumaria, задержанный проживает в районе Абу-Грейб, где ранее была обнаружена пусковая установка, из которой, предположительно, был произведен обстрел

КАИР, 29 января. /ТАСС/. Сотрудники служб безопасности Ирака задержали мужчину, подозреваемого в причастности к атаке на аэропорт Багдада. Об этом в субботу сообщил иракский телеканал Alsumaria со ссылкой на источник в сфере безопасности.

По сведениям канала, задержанный проживает в районе Абу-Грейб к западу от Багдада, где ранее была обнаружена пусковая установка, из которой, предположительно, был произведен обстрел аэропорта.

Как в свою очередь информировал иракский новостной портал Baghdad Al Youm, в настоящее время следствие пытается установить организацию или группировку, в которых мог состоять задержанный, а также весь круг причастных к обстрелу лиц.

В пятницу по международному аэропорту Багдада были выпущены шесть ракет. Как пояснила пресс-служба сил безопасности республики, все снаряды упали недалеко от взлетно-посадочной полосы и здания воздушной гавани. В результате инцидента, который был квалифицирован как теракт, повреждения получили два находившихся на стоянке гражданских авиалайнера, принадлежащих авиакомпании Iraqi Airways ("Иракские авиалинии"). Кроме того, согласно сообщению телеканала Al Arabiya, расположенный в аэропорту военный лагерь Виктория, где ранее были расквартированы военнослужащие международной коалиции во главе с США, был атакован при помощи беспилотного летательного аппарата, который был сбит системами ПВО до того, как достиг своей цели.

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми призвал другие страны не вводить ограничения на авиасообщение с республикой из-за этого нападения. Однако в субботу авиакомпания Kuwait Airways ("Кувейтские авиалинии") заявила о приостановке полетов в Ирак.

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