В Ульяновске по факту пожара, в котором пострадали пять человек, возбудили дело

ТАСС, 29 января. Следственные органы возбудили уголовное дело о поджоге по факту пожара в двух двухэтажных домах в Ульяновске, в результате которого пострадали пять человек. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"Прокуратура Засвияжского района Ульяновска проводит проверку в связи с произошедшими сегодня, 29 января 2022 года, возгораниями в подъездах домов № 67, 71 и 77 по улице Автозаводская. Ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами по ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога"), находится на контроле руководства прокуратуры Ульяновской области", - говорится в сообщении.

По данным администрации Ульяновска, пожар в Засвияжском районе произошел в ночь на субботу, загорелись два двухэтажных жилых дома по адресам Автозаводская 67 и 71. Спасатели эвакуировали 20 человек, включая троих детей. Пострадали пять человек, двоих доставили в больницу. Две семьи в настоящее время размещены в гостинице, пострадавшим окажут материальную помощь.

По данным прокуратуры Засвияжского района Ульяновска, по предварительной информации, пожар мог быть вызван поджогом. В зданиях 1944 года постройки значительно повреждено общедомовое имущество. Прокуратура также проверит исполнение должностными лицами управляющей компании жилищного законодательства и требований пожарной безопасности, а также соблюдение прав граждан при расселении.