В Новой Москве четырех человек госпитализировали с отравлением неизвестным веществом

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Четыре человека госпитализированы из-за отравления неизвестным веществом в садовом товариществе в Новой Москве, они в сознании, но у всех наблюдается нарушение речи. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В СНТ "Ресурс-1" с отравлением госпитализированы четыре женщины. Они в сознании, но у них наблюдаются нарушения речи", - рассказал собеседник агентства.

Пока неизвестно, чем именно они отравились, но, по предварительной версии, это может быть пищевое отравление или отравление природным газом.