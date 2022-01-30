В отеле в Огайо нашли без сознания 16 человек

ТАСС, 30 января. По меньшей мере 16 человек найдены без сознания в отеле в городе Мэрисвилль (штат Огайо). Об этом в субботу сообщило местное отделение телекомпании CBS со ссылкой на полицию.

По данным правоохранителей, людей без сознания нашли в зоне возле бассейна. 14 из них были оперативно госпитализированы, еще двум была оказана медицинская помощь на месте. По предварительным данным, среди симптомов у них были жжение в горле и головокружение. Информации о причинах происшествия пока нет.

После инцидента полиция эвакуировала всех постояльцев отеля. Власти проводят расследование произошедшего.